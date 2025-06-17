Электроника контрафактически не растет

Продажи контрафактной электроники на маркетплейсах по итогам 2024 года сократились в среднем на 10%, однако все равно находятся на уровне 21–54% всей продаваемой техники в зависимости от категории. Участники рынка считают, что причиной сокращения послужило уменьшение в целом продаж дорогих брендов, на которые традиционно приходится основная доля подделок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с данными юридического агентства IQ Technology, согласно которым в 2024 году на российских маркетплейсах (Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет», «Мегамаркет»), а также на классифайде «Авито» сократилось количество поддельной техники покинувших РФ брендов. Так, по их данным, доля фальсифицированных смартфонов составила 23% (годом ранее 31%), ноутбуков и планшетов 21% (30%), мелкой кухонной техники 26% (34%), доля контрафактных наушников, продаваемых на маркетплейсах, сократилась с 69% всей реализованной техники до 54%. Годом ранее “Ъ” сообщал, что количество поддельной электронной продукции, продаваемой на маркетплейсах, увеличилось почти вдвое (см. “Ъ” от 17 июля 2024 года).

По итогам 2024 года в РФ было продано 29,6 млн смартфонов на сумму 715,3 млрд руб., что на 4% меньше в количестве и на 5% больше в деньгах результата 2023 года (см. “Ъ” от 14 января 2024 года). Ноутбуков с января по середину октября 2024 года было продано 2,58 млн, что на 12% больше всего 2023 года (см. “Ъ” от 5 октября 2024 года).

Подделывают в основном А-бренды (Apple, Marshall, JBL и др.), уточняет представитель «Марвел-Дистрибуции». «Сокращение количества контрафакта связано с общим снижением доли А-брендов в продажах относительно товаров В/С-брендов»,— говорит он. Если рассматривать контрафакт только внутри А-брендов, то доля подделок сохраняется на том же уровне, уточняет он. По его прогнозу, в текущем году товары средней и низкой ценовой категории продолжат замещать на полках магазинов А-бренды, и, следовательно, общее количество подделок продолжит снижение. Управляющий партнер юридического агентства IQ Technology Александр Логунов, впрочем, считает, что на данный момент не наблюдается устойчивого тренда на дальнейшее снижение доли контрафакта.

Доля жалоб на подделки составляет всего 0,09% от общего числа доставленных заказов — на 20% меньше, чем годом ранее, уверяет представитель «Яндекс Маркета». По его словам, система защиты на их площадке начинает работу с регистрации продавца, а затем регулярно использует автоматические системы, которые могут сформировать гипотезу о подозрительности товара или продавца.

На платформе запрещено продавать товары, нарушающие авторские и другие исключительные права, говорит представитель «Авито». По его словам, на площадке налажен процесс работы с правообладателями, а в случае получения подтверждения нарушений исключительных прав она блокирует контент.

В Wildberries&Russ используют тот функционал для проверки подлинности продукции, который им предоставляют госорганы, объясняет представитель компании: «Будь то маркировка по системе "Честный знак", размещение ссылок на декларации, подтверждающие качество и безопасность товаров, или, например, верификация правообладателей». Также, добавляет он, с мая этого года на их площадке продавцы смартфонов должны указывать в объявлении IMEI устройств (уникальный номер смартфона или планшета). В Ozon отказались от комментариев. В «Мегамаркете» не ответили на запрос “Ъ”.

Количество контрафакта сокращается за счет усилий государства, например, с помощью маркировки «Честный знак», говорит собеседник “Ъ” на рынке электроники. «Кроме того, те бренды, офисы которых продолжают работать в России, борются с контрафактом»,— говорит он.

Тимофей Корнев