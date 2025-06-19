М32 потребуется три гектара частной земли

Правительство Санкт-Петербурга изымает 27 участков земли под строительство трассы М32, которая обеспечит связь «Лахта-центра» с ЗСД, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ). Площадь территорий, которые расположены в Ольгино и других частях Приморского района города, составит 2,87 га, а общая стоимость их выкупа, по оценкам экспертов, может достигнуть 350 млн рублей. Впрочем, далеко не все собственники земель готовы расставаться с ними: например, АО «Синергия», которое планирует строительство небоскребов «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3», сейчас судится со Смольным по поводу изъятия у него территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительная площадка будущей трассы М-32

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Строительная площадка будущей трассы М-32

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Новая дорога свяжет с Приморским шоссе будущую трассу М49, которая пройдет параллельно Коннолахтинской дороге. Дополнительно магистраль позволит быстро добираться от «Лахта-центра» до ближайших развязок Западного скоростного диаметра — у Богатырского и Шуваловского проспектов. На данный момент АО «ВАД» подготовило первые опоры путепровода трассы М32 и почти завершило строительство временной дороги на Новой улице.

Трасса пройдет через Ольгино, что потребует сноса части домов для выполнения проекта. В КРТИ уточнили, что в зоне строительства магистрали М32 изъятию для госнужд города подлежат 27 земельных участков площадью 2,87 га. По оценкам гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, Петербург заплатит за это в диапазоне от 250 до 350 млн рублей.

Разработка проекта магистрали заняла более десяти лет — изначально планировалось, что трасса будет готова к 2020 году. При этом строить трассу начали только осенью 2024 года, а стоимость проекта уже к тому моменту выросла до 23,85 млрд рублей.

В то же время не все собственники участков согласны с изъятием земли под магистраль. В конце прошлого года КРТИ обратился в суд с иском об изъятии земли на Лахтинском проспекте, 10, у ООО «Автопортрет Лахта». Также комитет судится с АО «Синергия» за два участка площадью 122 кв. м и 1,9 тыс. кв. м на Лахтинском проспекте, 2, корп. 4А. Смольный хотел выкупить землю за 23,63 млн рублей, но собственник отказался от предложенных условий.

АО «Синергия» занимается развитием территорий в Приморском районе. На прошлогоднем ПМЭФ компания подписала с администрацией Петербурга соглашение о намерении построить для ПАО «Газпром» объекты «Лахта-центр 2» и «Лахта-центр 3».

На данный момент производство по обоим делам приостановлено, следует из картотеки арбитражных дел. Несмотря на это, автодорогу ВАД планирует сдать в эксплуатацию к концу января 2027 года. М32 станет не единственной новой дорогой в Приморском районе. В Смольном добавили, что в ближайшее время стартуют работы по возведению М49 и М1, которые помогут разгрузить северо-восток города.

Стефания Барченкова