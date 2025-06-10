М32 нашла опоры

АО «ВАД» подготовило первые опоры путепровода трассы М32, которая обеспечит связь «Лахта-центра» с ЗСД. До конца июня подрядчик доделает объезд Новой улицы в Ольгино, которая перекрыта из-за строительства магистрали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Окончательно соглашение с новым подрядчиком заключили в 2022 году. Им стало АО «ВАД», которое должно было выполнить работы за 18,45 млрд рублей. Впрочем, с этого момента стоимость проекта выросла до 23,85 млрд рублей, само строительство трассы началось осенью 2024 года Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин М-32 будет связана с М-49, немного севернее точки их пересечения от М-49 на запад пойдет будущая трасса М-1 — полноценный дублер Приморского шоссе, который дойдет до туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» в Горской Фото: АО «ВАД» Следующая фотография 1 / 2 Окончательно соглашение с новым подрядчиком заключили в 2022 году. Им стало АО «ВАД», которое должно было выполнить работы за 18,45 млрд рублей. Впрочем, с этого момента стоимость проекта выросла до 23,85 млрд рублей, само строительство трассы началось осенью 2024 года Фото: Коммерсантъ / Алексей Смагин М-32 будет связана с М-49, немного севернее точки их пересечения от М-49 на запад пойдет будущая трасса М-1 — полноценный дублер Приморского шоссе, который дойдет до туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» в Горской Фото: АО «ВАД»

На данный момент на участке готовы первые опоры будущего путепровода, а в конце июня завершат сооружение временной дороги в объезд участка строительства на Новой улице. Он обогнет Полевую и Луговую улицы и завершится на Славянской улице, сообщили «Ъ-СПб» в «Дирекции транспортного строительства», которая выступает заказчиком дороги.

Вплотную к строящейся трассе М32 находится ЖК «Северный Версаль», который построили структуры покойного предпринимателя Евгения Пригожина. Как рассказал «Ъ-СПб» технический руководитель контракта АО «ВАД» Александр Смирнов, расстояния между жилым комплексом и магистралью почти не будет, объекты разделят только пешеходная часть улицы и велодорожка.

Также трасса пройдет через Ольгино, из-за чего ради ее возведения необходимо снести часть домов. Количество частных домов, которые придется снести в рамках проекта, «Дирекция транспортного строительства» назвать не смогла. В свою очередь, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга на запрос «Ъ-СПб» не ответили.

Автомобильная магистраль соединит будущую дорогу М49 с Приморским шоссе. Пропускная способность трассы составит около 170 тыс. автомобилей в сутки. Помимо обеспечения дополнительной связи между северной и южной частями Приморского района, развязка М32 разгрузит путепровод на Планерной улице.

Строительство М32 разделено на четыре части. На первом этапе подрядчик построит двухуровневую развязку с путепроводом через железнодорожные пути и Южную улицу и подключит ее к Приморскому шоссе. Второй предусматривает строительство почти 3 км трассы М32 от развязки на северо-запад до перспективной дороги М49.

М32 будет связана с М49, немного севернее точки их пересечения от М49 на запад пойдет будущая трасса М1 — полноценный дублер Приморского шоссе, который дойдет до туристического кластера «Санкт-Петербург Марина» в Горской.

На третьем этапе планируется переустройство внеплощадочных водоводов АО «Интер РАО — Электрогенерация». Заключительный этап включает переустройство инженерных сетей, водоснабжения, электросетей и тепломагистрали.

Первый этап автодороги ВАД планирует сдать к концу января 2027 года.

Разработка проекта магистрали заняла больше десяти лет, изначально трасса должна была быть готова к 2020 году. Для этого Смольный провел конкурс на 63,5 млн рублей на первый этап возведения М32. Через год город расторг договор с ООО «Евродорстрой», так как компания не приступила к строительству.

Окончательно соглашение с новым подрядчиком заключили в 2022 году. Им стало АО «ВАД», которое должно было выполнить работы за 18,45 млрд рублей. С тех пор стоимость проекта выросла до 23,85 млрд рублей. Строительство трассы началось осенью 2024 года.

Стефания Барченкова