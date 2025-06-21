Гастросворд. Правильные ответы

18 июня мир отмечал День устойчивой гастрономии. Праздник, введенный по инициативе ООН, призван напоминать, что еда — это часть культуры. И что чрезвычайно важно бережно относиться к продуктам, стараться готовить из того, что растет вокруг, и сохранять местные кулинарные традиции.

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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Основной ингредиент популярного на Ближнем Востоке блюда бабагануш и «заморской» икры из советского кино

4. Шведский национальный продукт вид, вкус и запах которого отпугивают большинство представителей других народов. Консервированная ферментированная балтийская сельдь имеет сильный и едкий запах гниющей рыбы

6. Популярный вид американского стритфуда, при изготовлении которого (вопреки подозрениям) не используется собачье мясо. Предположения, что изготовители кладут в сосиски собачье мясо, отпали еще в прошлом веке, а вот название хот-дог (англ. «горячая собака») осталось

8. Экскременты мусанга, или малайской пальмовой куницы, особенно ценятся некоторыми любителями этого продукта. Зверек поедает спелые плоды кофейного дерева, а затем его экскременты используются для приготовления элитного сорта кофе «копи-лувак»

9. Ингредиент для пиццы, не одобряемый большинством любителей традиционного итальянского блюда везде, кроме Гавайев. Хотя гавайскую пиццу с ананасами на самом деле придумали в Канаде, название навсегда связало ее с тихоокеанским островом

10. Традиционное российское праздничное (в том числе новогоднее) угощение, входящее в рейтинг топ-100 самых невкусных блюд мира

12. Традиционное блюдо австрийской кухни, по виду (а при неумелом приготовлении и по вкусу) напоминающее подошву

14. Мясное блюдо, пользующееся большой популярностью у жителей Северной Европы в целом и у посетителей шведской мебельной сети IKEA в частности

15. Традиционный продукт из Дагестана, снискавший любовь у поклонников ЗОЖ. Раньше традиционная паста из орехов или семян поддерживала силы горцев, теперь его добавляют даже в кофейные напитки, например в «Махачкалино»

16. Традиционное рыбное блюдо, чрезвычайно популярное в Португалии и бывших колониях. Бакаляу — это вяленая треска; у португальских берегов эта рыба не водится, тем не менее у португальцев есть 365 рецептов ее приготовления

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. В Москве пончик, в Санкт-Петербурге пышка, в Берлине берлинер, в Мадриде чуррос. Жаренные во фритюре – то есть схожим с пончиками способом – палочки из сладкого заварного теста очень популярны в Испании и странах Латинской Америки. Обычно их едят, макая в горячий шоколад

3. В Средней Азии из нее готовят такие деликатесы, как казы, махан, казылык. А во многих странах в других регионах ее употребление в пищу ограничено религиозными, культурными или законодательными запретами. К примеру, в Израиле конина считается некошерной пищей, а в некоторых штатах США официально запрещена

5. Кукурузное зерно в колумбийском «попкорне» заменяет этот ингредиент. Гигантских муравьев (Hormiga Culona) чаще всего обжаривают с солью

7. Традиционное шотландское блюдо, которое может заставить британского джентльмена выть на болотах. Шотландские горцы столетиями употребляли овсянку, а шутка о вое на болотах пришла к нам из советской экранизации — фильма о приключениях Шерлока Холмса (для тех, кто помнит)

11. Пита, лаваш, пиде, чапати, хычин, маца, фокачча – это всё лепешка

13. Традиционное блюдо корейской кухни. По некоторым утверждениям, защищает от всех болезней, от ковида до рака. Любовь к ферментированным овощам — то немногое, что до сих пор объединяет жителей Северной и Южной Кореи