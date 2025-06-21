Гастросворд

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

18 июня мир отмечал День устойчивой гастрономии. Праздник, введенный по инициативе ООН, призван напоминать, что еда — это часть культуры. И что чрезвычайно важно бережно относиться к продуктам, стараться готовить из того, что растет вокруг, и сохранять местные кулинарные традиции.

Проверить свои познания в еде и географии ”Ъ” предлагает с помощью кроссворда.

across (по горизонтали), down (по вертикали)

Заполняйте кроссворд онлайн. Правильные ответы подсветятся зеленым, неправильные — красным. В правом нижнем углу кроссворда есть кнопка, позволяющая очистить все поля и начать заново. Если решите сдаться, правильные ответы можно посмотреть здесь.