Дело об оскорблении сотрудника полиции возбуждено в отношении иркутской блогерши

В отношении блогерши из Иркутской области возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). «35-летняя жительница Шелехова в своем аккаунте в социальных сетях оскорбляла сотрудника полиции и высказывала в его адрес нецензурную брань», сообщает региональное СУ СКР.

Напомним, что правоохранители задержали фигурантку дела 13 июня в Иркутске за ролик, в котором она раскритиковала День России и российских военнослужащих. За это нарушение ее привлекли административной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация ВС РФ). Кроме того, в отношении блогерши продолжается проверка по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

Как писал «Ъ-Сибирь», после задержания блогершу поместили в психоневрологический диспансер.

Александра Стрелкова