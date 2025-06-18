Иркутскую блогершу, оскорбившую участников СВО, отправили в психдиспансер

Блогершу из Иркутской области, записавшую видео с оскорблением участников СВО, отправили на лечение в психоневрологический диспансер, сообщили «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах.

35-летнюю жительницу Приангарья сотрудники полиции задержали 13 июня в Иркутске. За день до этого она опубликовала в соцсетях ролик, в котором раскритиковала День России и российских военнослужащих. По данным регионального ГУ МВД, блогер является жительницей Шелехова. Ранее она была судима.

При задержании автор ролика отказалась открывать дверь сотрудникам МВД, била дверь с внутренней стороны, а также выражалась нецензурной бранью и сообщила, что может навредить себе. Ранее региональным СУ СКР в отношении нарушительницы была организована проверка о публичных действиях, направленных на дискредитацию ВС РФ (ст. 280.3 УК РФ).

Александра Стрелкова