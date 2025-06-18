Воронежские следователи задержали бывшего главу Борисоглебска

Сотрудники управления Следственного комитета России по Воронежской области задержали бывшего мэра Борисоглебска Андрея Пищугина. Источники «Ъ-Черноземье» в правоохранительных органах говорят, что сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

По информации одного из собеседников «Ъ-Черноземье», претензии правоохранительных органов к бывшему чиновнику касаются его работы на посту главы Борисоглебска. Еще один источник утверждает, что господину Пищугину могут вменять превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ) при ремонте местного театра. Официального подтверждения этой информации нет. Телефон Андрея Пищугина выключен.

В мае этого года вступил в силу приговор директора Борисоглебского драмтеатра Светланы Второвой, признанной виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). С учетом апелляционного постановления Воронежского облсуда ей был назначен штраф в 70 тыс. руб. В суде установлено, что в 2022 году Второва допустила и согласовала нарушения при ремонте фасада театра: вместо установленных охранным обязательством объекта культнаследия деревянных окон подрядчик установил окна из ПВХ. Ущерб бюджету был оценен в 2,8 млн руб. В судебном заседании Второва не признала себя виновной, заявив, что личной заинтересованности в ее действиях не было, а свою работу она выполняла добросовестно.

В правительстве Воронежской области «Ъ» сказали, что осведомлены об оперативных мероприятиях, проводящихся в отношении Андрея Пищугина. Власти будут оказывать максимальное содействие следственным органам и рассчитывают на объективное выяснение всех обстоятельств.

Андрей Пищугин был назначен и.о. главы администрации Борисоглебска в марте 2016 года, в июне того же года он выиграл конкурс на эту должность. До этого он руководил Воробьевским районом Воронежской области. В конце 2024-го господин Пищугин покинул пост в связи с переходом на работу в «коммерческие структуры».

Сергей Толмачев