Часть имущества орловского «Стемала» выкупили за 8,3 млн рублей

Индивидуальный предприниматель (ИП) Александр Левин из Санкт-Петербурга выкупил с торгов часть имущества обанкротившегося орловского завода цементно-стружечных плит ООО «Стемал» за 8,3 млн руб. в сумме. Об этом сообщил конкурсный управляющий должника Антон Стародубцев.

Доля имущества «Стемала» была выставлена на торги посредством публичного предложения в виде четырех лотов, в состав которых вошли вилочный погрузчик, дозировочный бункер, ленточный конвейер, весы и другое оборудование и транспорт. С ИП заключили четыре договора купли-продажи.

В декабре другую часть имущества «Стемала» за 17,7 млн руб. выкупили тюменское ООО «Сибжилстрой», один из учредителей петербургского ООО «Карелия тало» Евгений Покровский и тамбовское ООО «Вест девелопмент».

Арбитражный суд Орловской области признал ООО «Стемал» банкротом в 2021 году из-за долга в 1,6 млрд руб. перед местным филиалом Россельхозбанка. В последний раз конкурсное производство должника продлили до 22 августа 2025 года.

Анна Швечикова