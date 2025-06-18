Бригада «Водоканала» выкопала гроб с человеческими костями напротив школы в Колпино

Специалисты ГУП «Водоканал СПб» 17 июня выкопали гроб с фрагментами черепа в ходе работ на улице Вавилова, сообщает городское управление СК по Петербургу. Останки были зарыты на глубине около двух метров и располагались рядом со школой №420.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Человеческие останки, найденные на глубине двух метров у школы №420 в Колпино

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу Человеческие останки, найденные на глубине двух метров у школы №420 в Колпино

Фото: Пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу

В полицию обратился один из работников предприятия. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа. Останки покойного увезли в морг, примерную дату и причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза. По факту случившегося организована процессуальная проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в апреле этого года человеческие останки с фрагментами одежды нашли в поле вблизи Пудостьского сельского поселения.

Андрей Маркелов