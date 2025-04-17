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Человеческий череп нашли в деревне Мыза-Ивановка под Гатчиной

Человеческие останки с фрагментами одежды нашли на открытом участке местности в поле вблизи Пудостьского сельского поселения, сообщает СУ СК Ленобласти 17 апреля.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Сейчас страшные находки изучают специалисты. Череп и кость обнаружили накануне днем у моста через реку Ижора. По факту случившегося ведется проверка. Устанавливаются причины смерти и приблизительная дата гибели гражданина.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что житель Кировского района Ленобласти откопал на участке скелет человека с двумя ботинками. По предварительным данным, останки могут принадлежать бойцу, погибшему во время Великой Отечественной войны.

Андрей Маркелов

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