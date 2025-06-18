На ПМЭФ показали кукол лабубу с лицами Лаврова, Набиуллиной и Пескова

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возле стенда Московской области посетителям показали кукол лабубу с лицами представителей российской власти. Среди них — заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, министр иностранных дел Сергей Лавров, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и другие политики.

Видео с куклами опубликовал News.ru. Президента России Владимира Путина в виде куклы не изобразили. Девушка, представившая корреспонденту плюшевые игрушки, сказала, что сделать это изготовитель кукол не рискнул.

Лабубу — это пушистая кукла с ушами, похожими на заячьи. Оригинальный дизайн кукол придумал дизайнер Лун Цзяшэн. В России игрушки стали популярны: в мае россияне потратили на них 2 млн руб. Роскачество стало закупать игрушки для проверки их безопасности. Сенатор Екатерина Алтабаева изданию «Абзац» заявляла, что игрушки необходимо запретить из-за их жуткого внешнего вида.