Россияне в мае купили игрушек Лабубу на 2 млн рублей

На двух крупных российских маркетплейсах в мае резко выросли продажи игрушек Лабубу. За прошлый месяц россияне потратили на них 2 056 832 руб. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Moneyplace (входит в экосистему Контур).

По данным аналитиков, в начале 2025 года игрушки Лабубу почти не пользовались спросом на маркетплейсах, первые их продажи начались только в апреле. На одной из платформ пиковый день продаж пришелся на 20 мая: за эти сутки было куплено 128 игрушек и брелоков Лабубу на 270 462 руб.

Лабубу — пушистая кукла с ушами, похожими на заячьи. Ее придумал дизайнер Лун Цзяшэн как одного из персонажей своей серии рассказов The Monsters. В 2019 году кукол запустили в производство. Сегодня персонаж Лабубу выпускают более чем в 300 вариантах. На этой неделе в Иркутске у россиянина изъяли почти 300 упаковок игрушек лабубу, которые он ввез на перепродажу.