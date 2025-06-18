ПМЭФ-2025. День первый. Главное

Начал работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он продлится до 21 июня. В этом году главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий. Основные заявления и сделки первого дня — в подборке «Ъ».

Сделки

АвтоВАЗ и «Авито Авто» будут совместно реализовывать проекты для анализа рыночной ситуации и проведения маркетинговых исследований. Компании заключили на ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил автопроизводитель.

и будут совместно реализовывать проекты для анализа рыночной ситуации и проведения маркетинговых исследований. Компании заключили на ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил автопроизводитель. Фонд «Защитники Отечества» подпишет в рамках ПМЭФ соглашение с Эрмитажем, сообщила замминистра обороны Анна Цивилева.

Заявления

«Мы точно не отказываемся от иностранных инвестиций, но они должны быть умными: в первую очередь, это создание новых технологических компетенций. Также важно наличие контроля со стороны российского бенефициара»,— заявил на форуме первый вице-премьер Денис Мантуров .

. Денис Мантуров сказал также, что иностранные компании прежде, чем возвращаться на российский рынок, должны поспособствовать отмене санкций.

сказал также, что иностранные компании прежде, чем возвращаться на российский рынок, должны поспособствовать отмене санкций. Текущая цена на нефть способствует продолжению инвестиций в нефтедобычу, но с учетом укрепления рубля формирует «сложную» для России ситуацию, заявил на форуме вице-премьер Александр Новак .

. Банк России не исключает, что будет уделять больше внимания деятельности блогеров, публикующих материалы на тему инвестиций, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута .

. Российские реки «подключат» к Северному морскому пути, чтобы обеспечить товаропроизводителям доступ к СМП, заявил на ПМЭФ глава Минтранса Роман Старовойт .

. За прошедший год почти 38 тыс. малых и средних предприятий в России «выросли и получили новый статус», это на треть больше, чем годом ранее, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Презентации

АвтоВАЗ организовал на ПМЭФ мировую премьеру нового кроссовера Lada Azimut.

организовал на ПМЭФ мировую премьеру нового кроссовера Lada Azimut. АвтоВАЗ показал также на форуме новую модель Lada Aura, предназначенную для работы в качестве такси.

показал также на форуме новую модель Lada Aura, предназначенную для работы в качестве такси. Замминистра здравоохранения Евгений Камкин представил на ПМЭФ данные о распространенности курения в России. По его словам, курят 25,5% россиян, на одну курящую женщину приходится четверо курящих мужчин.

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