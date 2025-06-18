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ПМЭФ-2025. День первый. Главное
Начал работу Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), он продлится до 21 июня. В этом году главная тема форума — «Общие ценности — основа роста в многополярном мире». Участие в мероприятии подтвердили представители 137 стран и территорий. Основные заявления и сделки первого дня — в подборке «Ъ».
Сделки
- АвтоВАЗ и «Авито Авто» будут совместно реализовывать проекты для анализа рыночной ситуации и проведения маркетинговых исследований. Компании заключили на ПМЭФ соглашение о стратегическом партнерстве, сообщил автопроизводитель.
- Фонд «Защитники Отечества» подпишет в рамках ПМЭФ соглашение с Эрмитажем, сообщила замминистра обороны Анна Цивилева.
Заявления
- «Мы точно не отказываемся от иностранных инвестиций, но они должны быть умными: в первую очередь, это создание новых технологических компетенций. Также важно наличие контроля со стороны российского бенефициара»,— заявил на форуме первый вице-премьер Денис Мантуров.
- Денис Мантуров сказал также, что иностранные компании прежде, чем возвращаться на российский рынок, должны поспособствовать отмене санкций.
- Текущая цена на нефть способствует продолжению инвестиций в нефтедобычу, но с учетом укрепления рубля формирует «сложную» для России ситуацию, заявил на форуме вице-премьер Александр Новак.
- Банк России не исключает, что будет уделять больше внимания деятельности блогеров, публикующих материалы на тему инвестиций, заявил глава службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута.
- Российские реки «подключат» к Северному морскому пути, чтобы обеспечить товаропроизводителям доступ к СМП, заявил на ПМЭФ глава Минтранса Роман Старовойт.
- За прошедший год почти 38 тыс. малых и средних предприятий в России «выросли и получили новый статус», это на треть больше, чем годом ранее, рассказал гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Презентации
- АвтоВАЗ организовал на ПМЭФ мировую премьеру нового кроссовера Lada Azimut.
- АвтоВАЗ показал также на форуме новую модель Lada Aura, предназначенную для работы в качестве такси.
- Замминистра здравоохранения Евгений Камкин представил на ПМЭФ данные о распространенности курения в России. По его словам, курят 25,5% россиян, на одну курящую женщину приходится четверо курящих мужчин.
Кроме того
- Обед на ПМЭФ обойдется в 6-12 тысяч рублей.