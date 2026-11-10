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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Мир

Reuters: рейтинг одобрения Трампа остается на уровне 32%

Согласно опросу Reuters/Ipsos, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа составляет 32%. Это на один процентный пункт выше, чем его рейтинг в середине октября — антирекорд за всю его политическую карьеру.
Основной причиной недовольства американцев эксперты называют опасения по поводу роста цен. По их мнению, именно это привело к поражению партии Дональда Трампа на промежуточных выборах 3 ноября. Тогда республиканцы потеряли контроль над обеими палатами Конгресса США, уступив демократам даже в традиционно консервативных штатах, включая Канзас, Южную Каролину и Техас.
Опрос показал, что лишь 21% американцев одобряют действия господина Трампа по борьбе с ростом стоимости жизни. При этом рейтинг одобрения иммиграционной политики президента значительно выше и составляет 38%.
Дональд Трамп
США

Авторы

  • Екатерина Наумова
    редактор