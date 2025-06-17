Роскачество закупает игрушки Лабубу для проверки их безопасности

Роскачество начало закупки игрушек Лабубу для проверки их безопасности, сообщил руководитель службы Максим Протасов. Он убежден, что в результате исследования из розничных сетей «пропадут небезопасные товары».

По словам господина Протасова, выросло количество запросов на проверку игрушек Лабубу. «Мы изучаем ткани, состав, токсичность, насколько этот товар может быть вреден для здоровья»,— уточнил глава Роскачества в интервью ТАСС.

В 2022 году ведомство признало токсичными 89% игрушек Хагги Вагги. По результатам исследований у них было зафиксировано превышение нормы содержания фенола, что может привести к аллергии и раздражению кожи у ребенка.

Лабубу — пушистая кукла с ушами, похожими на заячьи. Ее придумал дизайнер Лун Цзяшэн. В 2019 году кукол запустили в производство. В мае россияне потратили на покупку игрушек Лабубу на маркетплейсах 2 млн руб. Стоимость одной игрушки может достигать 20 тыс. руб.