В Липецкой области может появиться завод лаков за 1,3 млрд рублей

В рамках Петербургского международного экономического форума вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов и гендиректор местного ООО «Прайм топ специальные покрытия» Олег Бакулин подписали инвестсоглашение о строительстве завода полиакриловых и эпоксиакрилатных лаков. Предприятие планируется разместить на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк». Ожидаемый объем вложений — 1,3 млрд руб. Об этом сообщили в облправительстве.

Запуск производства должен произойти в два этапа. В четвертом квартале 2026 года планируется начать выпуск полиакрилового лака, в четвертом квартале 2027-го — эпоксиакрилатного лака. В рамках проекта может быть создано 80 рабочих мест.

В правительстве региона отметили, что в России нет аналогов такого предприятия. Проектная мощность завода — 200 т полиакрилового лака и 2,8 тыс. т эпоксиакрилатного в год. Продукция первого типа будет использоваться как добавка в производстве лакокрасочных материалов, второго — как покрытие для жестяной и алюминиевой упаковки и тары.

По данным Rusprofile, ООО «Прайм топ специальные покрытия» было зарегистрировано на грязинской площадке ОЭЗ «Липецк» в марте 2024 года для производства лаков и красок на основе полимеров. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Бенефициар и генеральный директор — Олег Бакулин. 2024 год компания закончила с нулевой выручкой и чистым убытком в 592 тыс. руб.

Господин Бакулин также контролирует липецкие ООО «Прайм топ» с аналогичным видом деятельности и ООО «Вектор полимер» (производство прочих машин и оборудования общего назначения), владеет 100% местных же ООО «Прайм капитал» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления), ООО «Синергия парк» (производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах) и ООО «Урсус» (оптовая торговля промышленными химикатами).

Какое еще соглашение липецкие власти уже подписали на ПМЭФ-2025 — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова