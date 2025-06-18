В ОЭЗ «Липецк» могут построить завод изоляционных материалов за 6,3 млрд рублей

Вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов и гендиректор местного ООО «Изоляционные технологии» Павел Барков подписали инвестсоглашение на Петербургском международном экономическом форуме. Согласно нему, на елецкой площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» планируется построить завод изоляционных материалов за 6,3 млрд руб. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор ООО «Изоляционные технологии» Павел Барков (слева на переднем плане) и вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов (справа на переднем плане) подписывают инвестсоглашение

Фото: Правительство Липецкой области Гендиректор ООО «Изоляционные технологии» Павел Барков (слева на переднем плане) и вице-губернатор Липецкой области Сергей Курбатов (справа на переднем плане) подписывают инвестсоглашение

Фото: Правительство Липецкой области

Под предприятие отвели участок площадью 17,2 га. Его хотят поэтапно построить к 2030 году, первая очередь может быть запущена в четвертом квартале 2026 года. Планируемое количество рабочих мест — 180.

«Изоляционные технологии» рассчитывают производить в ОЭЗ гидроизоляцию битумно-полимерную, утеплитель, композитную мембрану, базальтовый утеплитель. В правительстве региона отметили, что эта продукция востребована и в промышленном, и в бытовом строительстве.

По данным Rusprofile, ООО «Изоляционные технологии» было зарегистрировано на елецкой площадке ОЭЗ «Липецк» в январе 2025 года. Основной вид деятельности — производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий. Уставный капитал — 500 тыс. руб. 75% компании принадлежит местному ООО «Жилстрой» Юрия Габисония (строительство жилых и нежилых зданий), 25% — московскому ООО «Авто партнер» Никиты Шубина и Давида (Юрьевича) Габисония (торговля автомобильными деталями, узлами и принадлежностями). Генеральный директор — Павел Барков.

Алина Морозова