Новости компаний

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о недавних событиях в парфюмерно-косметическом мире: потери, назначения, новые марки.

Умер Леонард Лаудер

Леонард А. Лаудер, меценат и филантроп, скончался в субботу в своем доме в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене в Нью-Йорке. Ему было 92 года. Это старший сын Эсте Лаудер, которая в 1946 году основала косметическую компанию Estee Lauder. Вместе со своей матерью он превратил семейный косметический бизнес в мирового гиганта.

В компании он начал работать в 1958 году и занимался стратегическим развитием: разрабатывал новые бренды, придумал продаваться в дорогих универмагах (в то время как конкуренты сосредоточились на дисконтных сетях и аптеках), начал расширять бизнес на не освоенные тогда рынки в Европе, Азии и Америке. «Моей мечтой,— писал он в своих мемуарах "Компания, которую я храню: моя жизнь в красоте", опубликованных в 2020 году,— было превратить Este Lauder в General Motors косметического бизнеса».

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Фото: Jemal Countess / Getty Images Леонард Лаудер

Фото: Jemal Countess / Getty Images

Леонард Лаудер также был известным филантропом и коллекционером произведений искусства: жертвовал сотни миллионов музеям, медицинским учреждениям и исследованиям рака груди и болезни Альцгеймера.

Бен Горхэм покидает Byredo

Основатель известного шведского парфюмерного бренда Byredo Бен Горхэм уходит в отставку после завершения продажи своего бизнеса испанскому конгломерату Puig.

Марка Byredo была основана в 2006 году, и на момент сделки в 2022 году компания Byredo оценивалась более чем €1 млрд. Самыми известными линиями марки являются парфюмы, ароматические свечи и колекция макияжа, разработанная звездным визажистом Исамайей Ффренч.

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Фото: Swan Gallet / WWD / Penske Media / Getty Images Бен Горхэм

Фото: Swan Gallet / WWD / Penske Media / Getty Images

В портфолио Puig входят такие бренды, как Rabanne, Charlotte Tilbury и Dries Van Noten.

Шакира запускает свою косметическую марку

Певица Шакира запускает свою косметическую марку. Isima — это коллекция из восьми средств по уходу за волосами, которая создавалась четыре года. Ключевыми ингредиентами стали нонапептиды, экстракт корня перуанской маки, бразильское масло маракуйи и мексиканский гель алоэ.

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Фото: @shakira_record Шакира

Фото: @shakira_record

Ирина Кириенко