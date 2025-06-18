Российские авиакомпании готовы закупить 200 самолетов МС-21

Несмотря на санкции, российские авиакомпании находят способы производить замену запчастей и поддерживать летную годность самолетов, заявил глава Минтранса Роман Старовойт. По его словам, российские авиакомпании готовы заключать контракты на покупку самолетов МС-21.

«В наших планах поставка новых отечественных судов. Причем важно отметить, что наши авиакомпании готовы уже сегодня авансировать покупку и приобретение наших отечественных судов МС-21 на 200 бортов»,— сказал министр в интервью «Известиям» на Петербургском международном экономическом форуме (цитата по ТАСС).

Серийное производство лайнеров МС-21 должны были начать в 2016 году. Но из-за необходимости доработки и введенных санкций срок неоднократно переносился. Сейчас старт серийного выпуска запланирован на 2026 год. В конце апреля совершил первый полет МС-21 с новыми российскими системами.

О ситуации в отрасли — в материале «Ъ» «Авиапром пошел на просадку».