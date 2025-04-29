Лайнер МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами впервые поднялся в небо в Иркутске. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут и достиг скорости 580 км/ч и высоты 3 тыс. м, рассказали в госкорпорации «Ростех».

«Самолет получил российский комплекс бортового радиоэлектронного оборудования, в том числе вычислители, коммутаторы, навигационные системы и радиосвязное оборудование, отечественную вспомогательную силовую установку, системы кондиционирования воздуха и регулирования давления, светотехнику, пульты самолетных систем. Отечественные компоненты включены в состав системы электроснабжения, гидросистемы, шасси»,— сказано в сообщении «Ростеха».

Полет выполнил экипаж из летчиков-испытателей Александра Гуськова, Героя России Романа Таскаева и ведущих инженеров по летным испытаниям Александра Попова и Александра Соловьева. Лайнер поднялся с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев». По словам членов экипажа, все системы самолета, включая отечественные, работали в течение полета без замечаний.

Серийное производство лайнеров МС-21 должно было начаться в 2016 году. Однако из-за необходимости доработки и введенных санкций срок неоднократно переносился. Сейчас старт серийного выпуска запланирован на 2026 год.

Подробнее — в материале «Ъ» «Двигатели не собираются в полет».

Екатерина Отрашкевич