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КПРФ выдвинула Сергея Левченко кандидатом на пост губернатора Иркутской области
Сергей Левченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Иркутской области от регионального отделения партии КПРФ. Решение было принято на 55-ой отчетно-выборной конференции областного отделения фракции, сообщил господин Левченко в своем Telegram-канале.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Ранее он возглавлял регион с 2015-го по 2019 годы, ушел с должности досрочно по собственному желанию.
Как писал «Ъ-Сибирь», накануне стало известно, что действующий губернатор Приангарья Игорь Кобзев выдвинут от партии «Единая Россия» кандидатом на предстоящих выборах главы региона.