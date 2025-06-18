КПРФ выдвинула Сергея Левченко кандидатом на пост губернатора Иркутской области

Сергей Левченко выдвинут кандидатом на выборах губернатора Иркутской области от регионального отделения партии КПРФ. Решение было принято на 55-ой отчетно-выборной конференции областного отделения фракции, сообщил господин Левченко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ранее он возглавлял регион с 2015-го по 2019 годы, ушел с должности досрочно по собственному желанию.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне стало известно, что действующий губернатор Приангарья Игорь Кобзев выдвинут от партии «Единая Россия» кандидатом на предстоящих выборах главы региона.

Александра Стрелкова