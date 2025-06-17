Единоросы выдвинули Игоря Кобзева кандидатом на выборах губернатора Приангарья

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выдвинут от партии «Единая Россия» кандидатом на предстоящих выборах главы региона. Решение приняла 30-я конференция иркутского регионального отделения «Единой России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В марте стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал намерение господина Кобзева повторно пойти на выборы главы региона, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

В прошлый раз выборы губернатора Иркутской области состоялись в сентябре 2020-го досрочно, так как в декабре 2019 года занимавший тогда пост главы области Сергей Левченко ушел с этой должности по собственному желанию.

На выборах 2020 года Игорь Кобзев одержал победу как самовыдвиженец с результатом в 60,8% голосов избирателей. В ноябре 2021-го вступил в ряды «Единой России», а в январе 2022 года возглавил реготделение партии.

Александра Стрелкова