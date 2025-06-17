Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Единоросы выдвинули Игоря Кобзева кандидатом на выборах губернатора Приангарья

Действующий губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выдвинут от партии «Единая Россия» кандидатом на предстоящих выборах главы региона. Решение приняла 30-я конференция иркутского регионального отделения «Единой России».

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В марте стало известно, что президент России Владимир Путин поддержал намерение господина Кобзева повторно пойти на выборы главы региона, которые состоятся 14 сентября 2025 года.

В прошлый раз выборы губернатора Иркутской области состоялись в сентябре 2020-го досрочно, так как в декабре 2019 года занимавший тогда пост главы области Сергей Левченко ушел с этой должности по собственному желанию.

На выборах 2020 года Игорь Кобзев одержал победу как самовыдвиженец с результатом в 60,8% голосов избирателей. В ноябре 2021-го вступил в ряды «Единой России», а в январе 2022 года возглавил реготделение партии.

Александра Стрелкова

Новости компаний Все