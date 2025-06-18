ВС РФ взяли под контроль Долгенькое и Новониколаевку

Министерство обороны сообщило, что российские войска в зоне СВО взяли под контроль населенные пункты Долгенькое Харьковской области и Новониколаевку Сумской области.

В Долгенькое вошли подразделения группировки войск «Запад», в Новониколаевку — группировки «Север».

На прошлой неделе военное ведомство отчитывалось о взятии села Яблоновка в Сумской области. 30 мая российские военнослужащие заняли населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области.