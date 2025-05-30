Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Село находится к северу от Купянска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Станислав Красильников / РИА Новости Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

«Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении»,— приводит пресс-служба военного ведомства слова министра обороны России Андрея Белоусова. Он поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка со взятием Кондрашовки.

За прошедшую неделю российские военнослужащие также заняли село Строевка в Харковской области.