Российская армия взяла Кондрашовку в Харьковской области
Подразделения группировки войск «Запад» ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Кондрашовка в Харьковской области. Об этом сообщает Минобороны РФ. Село находится к северу от Купянска.
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
«Военнослужащие полка, проявляя храбрость и самоотверженность, успешно ведут освободительные бои на купянском направлении»,— приводит пресс-служба военного ведомства слова министра обороны России Андрея Белоусова. Он поздравил командование и личный состав 121-го мотострелкового полка со взятием Кондрашовки.
За прошедшую неделю российские военнослужащие также заняли село Строевка в Харковской области.