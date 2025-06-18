Израильские военные забрали машину у жены иноагента Макаревича

Израильские военнослужащие забрали пикап Mitsubishi L200 у супруги музыканта Андрея Макаревича (признан в РФ иностранным агентом) Эйнат Кляйн. Она рассказала в соцсетях, что автомобиль изъяли для военных нужд по экстренной повестке, передает «РИА Новости».

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич был включен в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. Артист пытался оспорить это решение, но его иск отклонили. Последние годы артист проживает в Израиле.

13 июня Израиль начал операцию «Народ как лев». Ее целью названо уничтожение иранской ядерной программы. В ответ Иран наносит удары по израильской территории. Корпус стражей исламской революции заявил, что сегодня ночью установил контроль над израильским воздушным пространством.

О ходе военных действий — в материале «Ъ» «Диверсия огромного масштаба».