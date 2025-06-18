В Агидели планируют возобновить строительство АЭС

В Башкирии возобновят работы по проекту Башкирской атомной электростанции в Агидели, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров во «ВКонтакте».

«Планируем совместно с Росатомом включить проект нашей будущей АЭС в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики на период до 2042 года»,— отметил глава кабмина.

АЭС в Агидели начали строить в 1980-е годы, но проект был заморожен. В 2014 году имущество недостроенной станции — недвижимость, земельные участки — безвозмездно передано Башкирии Росатомом.

Венера Хисамова