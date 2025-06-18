Замначальника УФСИН по Удмуртии отправили в СИЗО по делу о взятке в виде авто

Заместителя начальника регионального УФСИН Рамиля Газизуллина отправили под арест на два месяца, до 17 августа, по обвинению во взяточничестве (ст. 290 УК РФ), сообщает объединенная пресс-служба судов Удмуртии. Решение арестовать полковника внутренней службы сегодня принял Индустриальный райсуд Ижевска. Обвиняемый и его защитник просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляций от общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии Фото: объединенная пресс-служба судов Удмуртии

Следствие считает, что замначальника в мае 2023 года получил в виде взятки автомобиль Mazda CX5 стоимостью 2,7 млн руб. от руководителя неназванной группы компаний (ГК) за лоббирование ее интересов. ГК работает с рядом исправительных учреждений региона.

Напомним, Рамиля Газизуллина задержали 17 июня. По месту службы провели обыски. По статье предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники региональных УФСБ и СУ СКР.