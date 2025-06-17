Замначальника УФСИН по Удмуртии задержали по подозрению во взяточничестве

В Удмуртии задержали заместителя начальника регионального УФСИН по подозрению в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

Следствие считает, что фигурант в 2023 году получил иностранный автомобиль стоимостью 2,7 млн руб. в качестве взятки от руководителя группы компаний, работающей с рядом исправительных учреждений Удмуртии, за лоббирование ее интересов.

По месту службы проведены обыски. Фигуранта задержали и доставили к следователю. В ближайшее время ему предъявят обвинение во взяточничестве. Следствие намерено ходатайствовать об аресте. Противоправную деятельность фигуранта пресекли сотрудники региональных УФСБ и СУ СКР.