Уголовное дело главы УКС Башкирии Инны Иксановой поступило в суд

Октябрьский райсуд Уфы зарегистрировал уголовное дело в отношении начальницы ГКУ «Управление капитального строительства Республики Башкортостан» Инны Иксановой, обвиняемой в превышении должностных полномочий (п.п. «в», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Как указывается в картотеке суда, дело рассмотрит судья Арсен Латыпов. Дата суда еще не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2022 года Инна Иксанова, зная о поставке в учреждения десяти контрафактных медицинских изделий в рамках нацпроекта «Здравоохранение», запрещенных к гражданскому обороту, дала указание об их приемке. Ущерб бюджетам РФ и республики оценивается на 57 млн руб.

Венера Хисамова