Двух челябинок осудили за легализацию мигрантов под видом студенческого обмена

Ленинский районный суд Челябинска признал двух горожанок виновными в организации канала незаконной миграции. Они легализовали иностранцев с помощью программ международного студенческого обмена, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Канал незаконной миграции выявили сотрудники УФСБ в марте 2024 года. Следственный орган ведомства возбудили расследовал уголовное дело.

Суд и следствие установили, что жительницы Челябинска, «действуя по предварительному сговору, с целью извлечения дохода» организовали канал въезда и дальнейшей легализации на территории РФ иностранцев с посредством программы международного студенческого обмена. Согласно преступной схеме, иностранные граждане по приглашению учебного заведения проходили обучение по программе подготовки специалистов среднего профессионального образования, а фактически они работали в коммерческих организациях региона.

Суд признал двух жительниц Челябинска виновными по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору) и приговорил каждую к лишению свободы в колонии общего режима на три года и три года шесть месяцев со штрафом по 100 тыс. руб. Наказание в виде лишения свободы для обеих сообщниц отсрочено до достижения их детьми четырнадцатилетнего возраста. Приговор в законную силу не вступил.