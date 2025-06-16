Участие в ПМЭФ-2025 подтвердили 20 тысяч человек из 140 стран

В Петербургском международном экономическом форуме примут участие 20 тыс. представителей 140 стран и территорий. Об ожидаемом количестве участников сообщил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

По его словам, такие цифры свидетельствует о высокой востребованности ПМЭФ как авторитетной площадки, где вырабатываются практические решения, формирующие направления сотрудничества на международном уровне и устойчивого развития в новых глобальных условиях.

Форум пройдет в Петербурге на площадке «Экспофорума» с 18 по 21 июня. Подробнее о программе и об ограничениях — в материале «"Росконгресс" открывает двери для гостей».

Татьяна Титаева