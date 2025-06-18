Производство алкоголя в Краснодарском крае выросло на 12%

Предприятия Краснодарского края за первые пять месяцев 2025 года произвели 494 млн литров алкогольной продукции, что на 12,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост составил 54 млн литров, однако потребление в регионе сократилось на 10,2% — жители приобрели 129 млн литров спиртного, что на 14,6 млн литров меньше, чем годом ранее, следует из данных регионального департамента потребсферы и регулирования алкогольного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наибольший прирост производства зафиксирован в сегменте крепких спиртных напитков — 13,5%. Объемы выпуска пива и пивных напитков выросли на 11%, винодельческой продукции — на 7,3%. При этом структура розничных продаж изменилась: реализация тихих вин снизилась на 15,4%, игристых — на 10,7%, пива — на 8,4%, крепких напитков — на 4,7%.

Единственный сегмент, демонстрирующий рост,— традиционные слабоалкогольные напитки, включая сидр, пуаре и медовуху. В департаменте отмечают, что это отражает устойчивый сдвиг в потребительских предпочтениях.

«Рынок алкоголя демонстрирует сдвиг в пользу слабоалкогольных традиционных напитков, таких как сидр, пуаре и медовуха. Тогда как спрос на крепкий алкоголь постепенно снижается. Эти тенденции отражают растущий запрос на более легкие и разнообразные варианты с акцентом на натуральность»,— прокомментировал руководитель департамента Роман Куринный.

Вячеслав Рыжков