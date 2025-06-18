Глава Тюменской области выступил против запрета самокатов

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал о работе регионального правительства с кикшеринговыми компаниями и выступил против запрета самокатов. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ Фото: Анастасия Карабанова, Коммерсантъ

Количество средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Тюменской области растет — в частности, в аренду на территории региона можно взять 6,3 тыс. электросамокатов. Однако, как отметил глава области, культура их использования пока отстает. «Не считаю, что электросамокаты нужно запрещать. СИМ удобны и востребованы, особенно у молодежи. Но ради безопасности — особенно детей и подростков — необходимо соблюдать баланс: комфорт и свобода передвижения должны сочетаться с ответственным поведением и разумными ограничениями»,— сказал Александр Моор.

По результатам работы правительства региона с кикшеринговыми компаниями в Тюмени, Тобольске, Ишиме и Ялуторовске, которая ведется с 2023 года, число ДТП с участием СИМ удалось сократить на 17% относительно показателей прошлого года. Количество пострадавших уменьшилось на 24%. Губернатор отметил, что в Тюмени на сегодня более 130 локаций обозначены как запретные зоны для СИМ, и этот опыт стоит распространить в других городах.

Напомним, в апреле для прокатных электросамокатов в Тюмени ввели ограничения. Среди нововведений — ограничение скорости до 10 км/ч везде, кроме велодорожек. Также на самокатах запрещено кататься в ночное время.

Ирина Пичурина