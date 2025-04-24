В Тюмени ввели ограничения на использование кикшеринговых самокатов

Для прокатных электросамокатов в Тюмени ввели ограничения, сообщили в городской администрации. В этом году по всей территории города появится более 1 тыс. парковок для кикшеринговых самокатов, сезон проката стартует до конца апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди нововведений — ограничение скорости. Максимальная скорость для самокатов операторов «МТС Юрент» и Whoosh установлена на 10 км/ч на всех территориях, кроме велодорожек и велополос — там можно разгоняться до 20 км/ч.

Также на самокатах запрещено кататься в ночное время. До 31 августа ограничения будут действовать с 22:00 до 6:00, а с 1 сентября до окончания прокатного сезона — с 22:00 до 7:00.

Зоны с ограничением скоростного режима расширены на перекрестках оживленных улиц. «Теперь здесь будет применяться "лестничный" способ регулирования скорости: 10 км/ч — 7 км/ч — 5 км/ч — 0 км/ч. В запретных зонах эксплуатировать СИМ не получится, так как скорость там будет равна 0 км/ч»,— объяснили в мэрии. Сейчас в Тюмени существует 100 «медленных» зон и 32 зоны запрета эксплуатации, однако в течение сезона их число увеличится.

Ранее власти Тюмени рассматривали введение штрафа в отношении сервисов кикшеринга в случае невыполнения ими поставленных условий. Мэр Максим Афанасьев пояснил, что штраф будет эквивалентен размеру тех штрафных санкций, которые взыскивают сервисы кикшеринга со своих пользователей. «У них существенные суммы, я намекнул нашим операторам, что этими штрафами надо делиться, и делиться в создании городской инфраструктуры»,— сказал он.

Ирина Пичурина