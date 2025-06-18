Ассоциация на выезде

Вчера состоялось очередное заседание Ассоциации застройщиков Башкирии, которая объединяет 36 представителей отрасли. Традиционно главные региональные строители, чиновники и банкиры собрались на одной из стройплощадок члена объединения. В этот раз шатры были установлены посреди ЖК Novaland, который в микрорайоне Затон-Восточный возводит муниципальный застройщик «Инвестиционно-строительный комитет». Участники встречи обсудили проблемы с продажами квартир, строительством инженерных коммуникаций и подключения к ним.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ Фото: Булат Баширов, Коммерсантъ

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров, который традиционно открывает заседания Ассоциации застройщиков, сообщил, что «в целом строительный комплекс, жилищное строительство в республике развивается неплохо». При этом господин Назаров уточнил, что с начала года было введено на 30% меньше жилья, чем в прошлом году. Также он обратил внимание на структуру сдаваемого жилья — 91% составило индивидуальное строительство, что на 10% больше, чем годом ранее. Тем не менее, добавил премьер, по вводу жилья Башкирия находится на 15-м месте в России, а в Приволжском федеральном округе — на третьем.

Далее господин Назаров заговорил о необходимости строительства школ, детских садов и поликлиник рядом с жилыми комплексами. Он посетовал, что тема дефицита социальных объектов долго «фонит» из-за негодования горожан, которые приобретают жилье в микрорайонах и оказывается, что рядом с ними нет ни школ, ни детсадов. А с начала «фона» и до строительства того или иного социального объекта проходит около 10 лет. Поэтому, отметил Андрей Назарова, проектирование и строительство школ и детсадов выгодно и властям, и застройщикам. На первых снижается общественное давление, а вторым наличие подобных объектов повышает конкурентное преимущество перед остальными участниками рынка.

«Дом закончен, а продали треть. Если бы рядом были все необходимые социальные объекты, то точно продажи были бы гораздо выше. Ну сейчас не будем спорить сколько, но точно гораздо выше и, скорее всего, еще чуть дороже»,— отметил премьер.

Затем он раскрыл коммерческую информацию ИСКа. Оказалось, что застройщик вложил в освоение территории 16 млрд руб. и ожидал поручить выручку в пределах 30 млрд руб. «Думали, что 90% будет продано, пока жилье строится, а ситуация изменилась»,— пояснил Андрей Назаров. По его мнению, было бы правильнее «ну, скажем» 4 млрд руб. инвестировать в строительство детсадов и школ, что вызвало бы больший интерес со стороны потенциальных покупателей. «Вот эти 10 млрд получили бы за три года. Или вы хотите получить 14 млрд, но за 10 лет? Что выгоднее в данном случае?» — задал он риторический вопрос.

«Несмотря на выполнение планов по жилью за последние шесть лет, за счет ранее начатых проектов отрасль сейчас столкнулась с тревожным сигналом: инвесторы приостанавливают запуск новых строительных проектов, объемы ипотеки и продаж упали более чем в два раза»,— рассказал исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов. За пять месяцев это года введено 854 тыс. кв. м жилья, или 75% от показателей аналогичного периода прошлого года. Впрочем, добавил он, задачи по этому году будут выполнены, «но есть вопросы по 2026 и 2027 годам».

Генеральный директор ИСКа Марат Васимов (он же спикер горсовета Уфы) начал масштабно: компания осваивает 651 га, намерена построить 1,5 млн кв. м жилья. Также в районе будет семь школ, 11 детских садов, поликлиники, больницы, предприятия торговли и так далее. За четыре года в проект вложено 18 млрд руб., добавил господин Васимов. «Андрей Геннадьевич, я вам сказал 16, оказывается, 18. Чуть-чуть ошибся»,— признался выступающий. Говоря о дальнейших планах, среди которых набережная со стоянкой маломерных судов, господин Васимов давал понять, что работы продлятся еще не один год.

«Основная проблема, с которой мы сталкиваемся в ходе развития территории, это отсутствие инженерных сетей»,— заявил он следом.

Эту мысль продолжил руководитель проектов по развитию территорий ИСКа Рамиль Халимов. Он посетовал, что застройщики вынуждены брать на себя затраты по строительству высоковольтных линий и подстанций. «Вот на примере Затона-Восточного нам нужно построить подстанцию порядка 40 МВт. Она обойдется нам примерно в 4 млрд руб.»,— пояснил господин Халимов. Он признался, что не знает, как решать эту проблему, «но что-то надо делать по этому поводу», обратился господин Халимов к премьер-министру республики.

Вместо него слово взял его заместитель Рустем Газизов. Он сообщил, что рассматривался вопрос о повышении тарифов для сетевой организации, которая за счет этих средств строила бы подстанции и линии, но после подсчетов от этой идеи отказались: слишком высокий получился бы тариф. Впрочем, несколько подстанций власти намерены построить, добавил господин Газизов.

После официальной части гостей заседания ждала неофициальная. В соседнем шатре был организован небольшой фуршет. Андрей Назаров, чей служебный автомобиль был заранее припаркован возле выхода из «официального» шатра, не смог отказать организаторам мероприятия и не заглянуть в соседний.

«Пусть у вас будет столько проблем, сколько капель останется в ваших бокалах»,— поднял тост Андрей Назаров. Судя по реакции застройщиков, они не хотят больших проблем.

Булат Баширов