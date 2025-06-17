Пассажиры внутренних рейсов смогут по биометрии пройти зоны досмотра в Пулково

В аэропорту Пулково запустили тестирование сервиса безбарьерного доступа в зону предполетного досмотра по биометрии. Пилотный проект реализуется в рамках эксперимента Минцифры РФ, сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Пулково первым в России внедрит подобный сервис на внутренних рейсах. Биометрия будет включена на всех предполетных процедурах: регистрация, проверка документов перед рейсом, выход на посадку, доступ в бизнес-залы. Запустить систему в общее пользование планируется в 2026 году.

«Внедрение биометрических технологий в транспортной инфраструктуре – важный шаг в развитии цифрового города. Это не только ускоряет пассажиропоток, но и выводит качество сервиса на новый уровень»,— заявил глава комитета по транспорту Валентин Енокаев.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково запустили третью транспортную линию вдоль пассажирского терминала.

Татьяна Титаева