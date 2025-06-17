В Пулково запустили третью транспортную линию вдоль пассажирского терминала

В петербургском аэропорту Пулково ввели в эксплуатацию третью транспортную линию вдоль пассажирского терминала. Как уточнили в управляющей компании ООО «Воздушные ворота Северной столицы», новая дорога предназначена для движения личного транспорта и такси, что должно позволить сократить время пребывания автомобилей в зоне прибытия на уровне первого этажа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково Следующая фотография 1 / 3 Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково Фото: Пресс-служба Пулково

В Пулково отмечают, что пропускная способность зоны прибытия с учетом ввода новой дороги увеличится на 40%. Среднее время проезда транспорта — от въезда через шлагбаум до выезда, включая высадку и посадку пассажиров — составит до 4-х минут.

Решение реализовано в преддверии Петербургского международного экономического форума, а также с учетом традиционного роста трафика в летний сезон, добавили также в ВВСС.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Пулково предупредили о возможных пробках на пути к терминалу и дорожных ограничениях на фоне ПМЭФ-2025. Водителям рекомендовали планировать маршрут, а пассажирам — выезжать в аэропорт заранее.

Андрей Цедрик