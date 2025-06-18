Вместо улицы три дома

ООО «Дортрансстрой» и мэрия Уфы законно продлили на полгода контракт на строительство улицы Генерала Рыленко. Такое решение принял арбитражный суд Башкирии, рассмотрев иск прокуратуры республики. По мнению надзорного ведомства, у сторон не было оснований для переноса сроков, а «Дортрансстрой» — генподрядчик объекта — должен выплатить 27,7 млн руб. неустойки. Однако суд пришел к выводу, что своевременному выполнению работ помешали разбирательства с собственниками недвижимости, попавшей в зону строительства. Эксперт считает решение суда взвешенным, но не предполагающим последствий для аналогичных споров прокуратуры с другими дорожно-строительными подрядчиками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В продлении сроков строительства улицы не нашли нарушений

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ В продлении сроков строительства улицы не нашли нарушений

Фото: Наталья Балыкова, Коммерсантъ

Улица Генерала Рыленко строилась в рамках инфраструктурного проекта «Южные ворота», в рамках которого также реконструировалась улица Пугачева (работы выполняет «Башкиравтодор»). Две улицы соединяются развязкой (генподрядчик — «Уралмостострой»). По контракту с Управлением по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Уфы (УСРДИС) от 27 мая 2022 года «Дортрансстрой» должен был завершить работы стоимостью 1,2 млрд руб. до конца 2023 года. Спустя полтора месяца контракт продлили до 30 июня 2024 года. К этой же дате должны были закончиться работы на улице Пугачева и развязке.

Однако по мере приближения заявленной даты становилось ясно, что сдать дорогу в срок не удастся. Когда до планировавшегося финала оставалось 25 дней, сити-менеджер Уфы Ратмир Мавлиев оценил готовность проекта в 65%. «К концу года объект должны завершить полностью»,— написал он в соцсетях.

28 июня гендиректор «Дортрансстроя» Дмитрий Гилимьянов и начальник УСРДИС Константин Паппе заключили новое дополнительное соглашение о продлении контракта до 20 декабря 2024 года. Аналогичные соглашения УСРДИС подписал с «Башкиравтодором» и «Уралмостостроем». Движение по улице Генерала Рыленко и развязке открыли 1 октября, а улицу Пугачева не могут достроить до сих пор.

Затянувшейся стройкой оказалась недовольна прокуратура. В сентябре надзорное ведомство добилось от замначальника УСРДИС Евгения Кулешова объяснений, с чем связан перенос сроков. По словам чиновника, изменение условий обусловлено судами из-за сноса зданий, расположенных в зоне строительства.

Не удовлетворившись ответом, 18 ноября 2024 года прокуратура Башкирии обратилась с иском в арбитражный суд. В заявлении ведомство требовало отменить допсоглашение. Истец настаивал, что УСРДИС должно было заблаговременно позаботиться о разрешении ситуации с собственниками земельных участков. Также прокуратура хотела взыскать с «Дортрансстроя» 27,7 млн руб. неустойки за нарушение графика работ. В тот же день схожие иски были поданы к «Башкиравтодору» и «Уралмостострою» (см. «Ъ» от 22 ноября 2024 года). Заседания по этим спорам пройдут 1 и 14 июля.

В отзыве на иск УСРДИС доказывало, что поводом для переноса срока стали затянувшиеся споры с собственниками трех домов на улицах Армавирской, Кувыкина и Пугачева (всего под изъятие попал 31 земельный участок), а снести их до начала стройки было невозможно. Такие же доводы представила мэрия, участвовавшая в деле как третье лицо.

«Дортрансстрой» утверждал, что еще в конце августа 2022 года уведомил заказчика о том, что не может продолжать работы по переустройству газовых сетей из-за того, что не получил от заказчика разрешения на снос нескольких домов на Армавирской, Пугачева и Софьи Перовской. «Отмашка» на снос была дана лишь спустя девять месяцев.

По мнению суда, стороны не могли повлиять на продолжительность споров с собственниками участков. Также была принята во внимание социальная значимость строящегося объекта и репутация «Дортрансстроя» как компании, обладающей необходимым опытом и квалификацией для своевременного завершения строительства. Кроме того, суд учел, что улица Генерала Рыленко была сдана в эксплуатацию без замечаний.

Прокуратура примет решение об обжаловании после изучения решения суда, сообщили «Ъ» в пресс-службе.

Гендиректор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш считает, что суд верно оценил обстоятельства дела. По ее словам, закон позволяет сторонам муниципального контракта пересматривать сроки выполнения работ при не зависящих от заказчика и подрядчика обстоятельствах. Перспектив для оспаривания решения госпожа Барабаш не видит.

В то же время, по ее словам, обстоятельства дела не будут иметь преюдициального значения в спорах прокуратуры по контрактам УСРДИС с «Башкиравтодором» и «Уралмостостроем». «В случае подачи аналогичных исков, но по другим контрактам, исполнителями по которым выступают другие организации, суды не будут опираться на обстоятельства, установленные в рамках конкретного спора. Они могут лишь принимать их во внимание, не более того»,— резюмировала эксперт.

Идэль Гумеров