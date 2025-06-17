Две российские теннисистки вышли во второй круг берлинского турнира

Россиянка Диана Шнайдер, занимающая 12-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла 22-ю ракетку мира хорватку Донну Векич в матче первого круга травяного турнира категории 500 в Берлине. Матч завершился со счетом 6:2, 6:4 за 1 час 26 минут.

Во вторник днем другая российская теннисистка Людмила Самсонова (20) также продвинулась по турнирной сетке, победив японку Наоми Осаку (57) — 3:6, 7:6 (7:3), 6:4 за 2 часа 39 минут.

В следующем раунде соперницей Шнайдер станет чешка Маркета Вондроушова, сейчас занимающая 164-ю строчку в мировой классификации. Два года назад она стала чемпионкой Wimbledon — мейджора, также проводящегося на травяных кортах. Самсонова сыграет с третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США.

Роман Левищев