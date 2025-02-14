Завещания стремятся к справедливой доле

Свыше 40% россиян не хотят делить наследство между детьми поровну. Часть из них считает, что в приоритете тот ребенок, кто больше нуждается, а 7% респондентов заявили, что имущество и накопления нужно передать тому, с кем самые близкие отношения. Как пишет РБК со ссылкой на данные опроса «Ренессанс Страхования», из 1,5 тыс. жителей крупных российских городов больше половины граждан имеют другое мнение. Они считают, что если в семье несколько детей, то все активы нужно разделить между ними пропорционально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Чаще всего под наследством граждане подразумевали недвижимость, деньги, автомобили и драгоценности. При этом для многих оказывается сюрпризом, что в этот список входят также долги и другие обязательства, отмечает управляющий партнер компании FTL Advisers Наталья Пацева: «Мы видим картину, которую подтверждают исследования. Категории клиентов делятся 50:50. Есть те, кто хочет больше оставить тем наследникам, которые вкладывают силы, время, внимание, проявляют какой-то интерес, например, к семейному бизнесу. Есть и те, кто, наоборот, понимает, что они сами себе заработают на жизнь, а надо поддержать, скажем так, более творческих и менее пробивных детей. Это ведет к тому, что наследство распределяется не пополам. Если правильно все сделать и отношения в семье здоровые, если понятны причины и мотивы, то тогда обиды сведены к минимуму. Мы видим такие положительные примеры.

По закону передаются все, что попадает в наследственную массу. Бизнес-активы — это доли в компаниях, недвижимость, средства на банковских счетах, предметы искусства. Кстати, очень часто забывается, что передаются не только активы, но и пассивы: и обязательства, и долги. Иногда наследники могут даже отказаться от наследства».

Чаще всего респонденты в качестве наследников рассматривают детей, такой ответ выбрали 40% россиян. 15% — супругов. Родителей и близких друзей назвали 9%. Оставшиеся — передали бы свои активы дальним родственникам. Впрочем, управляющий партнер юридической фирмы «Неделько и партнеры» Василий Неделько сомневается, что такие ответы могут отражать реальную ситуацию: «Большое количество людей до последнего момента не думают, что у них будет с наследством, потому что верят в лучшее, не хотят, может быть, из суеверных соображений, писать завещание. У нас, на самом деле, культура написания таких документов достаточно низкая. Есть другой порядок, когда пожилые люди заранее думают о том, что с ними может что-то произойти и начинают каким-то образом перераспределять свое имущество. Допустим, одному ребенку в таком случае подарят квартиру, другому — дом, для того чтобы в дальнейшем избежать каких-то войн за наследство.

Конечно, эта тема — одна из самых животрепещущих. Есть гениальная фраза: "Никогда не говорите о том, что знаете человека, если не делили с ним наследство".

И это действительно так: умирает человек, определяется наследственная масса, и даже если написано завещание, то наследники либо из меркантильных соображений, либо с точки зрения справедливости могут начинать войну».

Как добавляют эксперты, наследственные споры в топе причин конфликтов между детьми, причем не только в России. Например, летом 2024 года дети медиамагната Руперта Мёрдока схлестнулись в жесткой юридической войне за контроль над семейным трастом, куда, кроме прочего, входит телеканал Fox News, издания The Wall Street Journal и The Times. В декабре суд признал, что попытки Мёрдока изменить условия траста и оставить свою медиаимперию старшему сыну недобросовестны.

Как можно избежать наследственных споров в России? Старший юрист юридической фирмы Vegas Lex Артем Гаспарян объяснил, что одним из таких инструментов может стать личный фонд, но нужно заранее продумать его условия: «Сейчас российское законодательство предусматривает достаточно широкую линейку возможностей, которые помогут обеспечить гладкий переход имущества. Из последнего заметную популярность набирают личные фонды — инструмент, который появился в 2022 году. Он впитал в себя лучшие проявления похожих механизмов из других стран, его зачастую сравнивают с английскими трастами. Можно сказать, что он стал трендовым. Такой вариант позволяет заранее регламентировать конкретные процессы и правила перехода имущества.

Наиболее популярный вариант сейчас — это прижизненный личный фонд, самостоятельное юридическое лицо, куда учредитель или иные лица в последующем передают имущественные активы. Они будут распределяться по заранее прописанным правилам.

Условно, это может выглядеть как инструкция, где после смерти учредителя имущество распределяется при наступлении неких обстоятельств. Предположим, выгодоприобретатели достигнут каких-то показателей, в частности, определенного возраста, получат образование или изменят семейное положение».

Как посчитали в Федеральной нотариальной палате, с января по август 2024 года россияне составили на 8% больше завещаний, чем за тот же период 2023-го. Главная причина — попытка избежать дальнейших споров между наследниками. Также почти на четверть вырос интерес к наследственным договорам, а совместные завещания супруги стали заключать на 14% чаще.

Анна Кулецкая