Налоговая служба потребовала признать воронежский «Борхиммаш» банкротом

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России №15 по Воронежской области направила в арбитражный суд заявление о признании несостоятельным местного АО «Борхиммаш». Сообщение об этом ведомство опубликовало на Fedresurs.ru. В картотеке арбитражных дел информации об иске пока нет.

16 июня на заседании арбитражного суда Воронежской области по иску о самобанкротстве, который в начале мая подал «Борхиммаш», ФНС подала заявление о вступлении в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные требования относительно предмета спора. Об этом стало известно из документов суда.

Кроме того, в начале марта в арбитражный суд Воронежской области с иском о признании АО «Борхиммаш» банкротом обратилось московское ООО МФК «Фордевинд». В конце мая суд возвратил заявление в связи с процедурными нарушениями.

В конце 2022 года стало известно, что «Борхиммаш»столкнулся с финансовыми сложностями из-за требования Райффайзенбанка досрочно погасить все обязательства по кредитам. Общая сумма долгов предприятия могла превышать 1,2 млрд руб.

Юрий Голубь