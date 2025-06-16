В Пулково предупредили о возможных пробках на пути к аэропорту из-за ПМЭФ

В аэропорту Пулково предупредили о возможных пробках на пути к терминалу и дорожных ограничениях на фоне ПМЭФ. Сообщение появилось в Telegram-канале воздушной гавани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

«Рекомендуем планировать маршрут и выезжать в аэропорт заранее»,— пишет пресс-служба Пулково.

Подробнее с вводимыми ограничениями можно ознакомиться на сайте городского комитета по транспорту.

Петербургский международный экономический форум будет проходить в городе с 18 по 21 июня. Участие в ПМЭФ в 2025 году подтвердили около 20 тыс. человек из 140 стран.

Дарья Астанина