Госдума приняла закон об уголовной ответственности за незаконную регистрацию ИП

17 июня Госдума одобрила сразу во втором и третьем чтениях закон о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей (ИП). Напомним, документ был внесен правительством в Госдуму в начале года (см. “Ъ” от 9 января). Инициатива возникла на фоне того, что ИП наделены схожими с юрлицами правами, но на них не распространяется ряд ограничений по распоряжению денежными средствами при их обналичивании. При этом их количество растет, а реквизиты ИП зачастую используются при совершении преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью, сокрытием имущества и отмыванием денежных средств.

Закон дополняет положениями об ИП ст. 173.1 УК РФ «Незаконное образование юридического лица» и ст. 173.2 УК «Незаконное использованием документом для образования юридического лица». Незаконной будет считаться регистрация ИП через подставных лиц. Таковыми считаются граждане, данные которых путем введения в заблуждение или без их ведома вносятся в ЕГРИП, а также ИП, у которых «отсутствует цель введения предпринимательской деятельности». Зачастую «фиктивные» ИП регистрируются на граждан за вознаграждение — по аналогии с оформлением фирм-однодневок на номинальных директоров.

Наказание за незаконную регистрацию ИП предусматривается то же, что и в случае с юрлицами: от штрафа в размере минимум 100 тыс. руб. до лишения свободы на срок до трех лет, а при наличии отягчающих обстоятельств (например, совершении преступления группой лиц по предварительному сговору) — до пяти лет. Незаконное же использование документов, удостоверяющих личность, или выдача доверенности для внесения в ЕГРИП сведений о подставном лице будет караться таким же штрафом или лишением свободы сроком до двух лет.

У подставных лиц, на которых регистрируется ИП, будет возможность избежать ответственности, если они совершают такое преступление впервые и сотрудничают со следствием. Связано это с тем, что к ответственности нередко привлекаются только подставные лица, которые не заинтересованы в изобличении организаторов,— это грозит более жестким наказанием уже как за совершение преступления группой лиц по предварительному сговору.

Евгения Крючкова