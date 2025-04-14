Суд признал законным запрет на выезд из РФ бенефициару Домодедово Каменщику

Арбитражный суд Подмосковья отказался признать незаконным запрет на выезд из России бенефициара Домодедово, уроженца Екатеринбурга Дмитрия Каменщика. Запрет был введен в рамках иска Генпрокуратуры о взыскании в доход государства ООО «ДМЕ Холдинг», сообщили в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Каменщик

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Каменщик

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Суд отклонил иск господина Каменщика об отмене временного ограничения на выезд из страны. Основное заседание по иску Генпрокуратуры назначено на 14 мая.

В январе по иску Генпрокуратуры были наложены обеспечительные меры на все доли ООО «ДМЕ Холдинг». Надзорный орган считает, что бенефициары ООО Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, имея иностранное гражданство, незаконно распоряжались активами стратегического предприятия и выводили прибыль за границу.

Будущий владелец аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик родился в Екатеринбурге в семье радиофизиков. В 2000 году окончил социологический факультет МГУ. В 1994 году Антон Баков продал свою долю в «Ист Лайн» Дмитрию Каменщику за $10 тыс. Став единственным владельцем «Ист Лайн», Дмитрий Каменщик начал активно развивать компанию. Он построил в Домодедово грузовой терминал, который принимал почти весь поток грузов российских челноков. Однако вскоре челночный бизнес пришел в упадок, и в 2004 году Дмитрий Каменщик продал «Ист Лайн», а сам окончательно сосредотачился на аэропорте.

Напомним, 28 января Генеральная прокуратура РФ подала исковое заявление в Арбитражный суд Московской области к владельцу аэропорта Домодедово, уроженцу Екатеринбурга Дмитрию Каменщику. Кроме него в качестве ответчиков выступают несколько десятков юрлиц и Валерий Коган, который возглавляет набсовет аэропорта.

Полина Щуцкая