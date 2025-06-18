С форума снимают бронь

Число бронирований отелей деловыми туристами в Санкт-Петербурге во время проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2025 году оказалось на 15% меньше, чем годом ранее. Это связано с оптимизацией бюджетов компаний, которые из-за резкого роста стоимости размещения пересматривают поездки рядовых сотрудников. Но на форуме становится больше статусных гостей, в том числе иностранных: это стимулирует спрос на пятизвездочные гостиницы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Количество забронированных ночей на период ПМЭФ (18–21 июня) в отелях Санкт-Петербурга сократилось на 15% году к году, подсчитали в «Аэроклубе» (крупнейший оператор делового туризма). Аналитики платформы «Ракета» зафиксировали снижение спроса на отели на 5% год к году, в «Випсервисе» — на 1%.

Однако крупнейшие гостиничные сети падения спроса на свои услуги пока не отмечают. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба говорит, что загрузка объектов на период ПМЭФ приближается к 100%, заметно выросло число индивидуальных броней. В Azimut Hotels отмечают, что сейчас проданы все номера в трехзвездочном отеле сети и 95% в четырехзвездочной гостинице.

Количество бронирований на период ПМЭФ могло снизиться из-за оптимизации тревел-бюджетов компаний.

Расходы на размещения в Санкт-Петербурге за год выросли в среднем на 28%, констатируют в «Ракете». «Бизнес проявляет осмотрительность: снижается длительность пребывания, меняется выбор категорий отелей»,— говорит управляющий директор «Аэроклуба» Юлия Липатова. Сохраняя присутствие на форуме, компании более взвешенно подходят к затратам, отмечает управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук.

В случае с ПМЭФ мог повлиять фактор резкого роста цен в популярных категориях отелей. Средняя стоимость забронированной ночи на период форума, по данным «OneTwoTrip для бизнеса», в этом году составила 19,5 тыс. руб., на 33,6% больше, чем в прошлом году. По данным «Аэроклуба», число бронирований в гостиницах уровня четыре звезды сократилось на 20% год к году, а размещение подорожало на 91%, до 26 тыс. руб. в сутки. Директор по закупкам Trivio Алексей Агеев говорит, что спрос на четыре звезды за год сократился в полтора раза. В «Аэроклубе» также отмечают снижение на 20% числа бронирований в отелях уровня три звезды.

Частично поток бизнес-туристов переориентировался на апартаменты: количество бронирований выросло на 15% год к году, а их доля в структуре продаж составила 12% против 9% год назад.

Согласно подсчетам «Аэроклуба», количество забронированных ночей в объектах уровня пять звезд за год выросло на 5%. Тренд прослеживается, несмотря на рост средней стоимости на 24% год к году, до 203 тыс. руб. за ночь. Аналитики Trivio отметили увеличение продаж на 50%. Согласно оценкам «OneTwoTrip для бизнеса», в этом году пятизвездочное размещение формирует 9% гостиничных продаж на даты ПМЭФ, год назад их доля была несущественной. Юлия Липатова объясняет это изменением состава делегаций: стало больше статусных гостей, в том числе иностранных. Тенденция прослеживается не только в гостиничном, но и в транспортном сегменте: вырос спрос на перелеты бизнес-классом и поездки в СВ-вагонах.

Основной объем гостиничных бронирований на ПМЭФ, по данным «Аэроклуба», в этом году сформировали ритейл-компании: 18% ночей. Доля FMCG-структур — 13%, нефтегазового сектора — 11%. Для последнего характерны самые высокие траты. 41% ночей представители нефтегазовых компаний проведут в «пятерках». Для сравнения, у ритейлеров показатель составляет всего 8%.

Директор по маркетингу и коммуникациям «Ракеты» Дарья Лукьянова-Зубрицкая добавляет, что в этом году на ПМЭФ активнее едут представители IT-компаний и промышленных предприятий, поставляющих продукцию на экспорт. Зарубежные гости форума, по данным «Аэроклуба», будут представлены в основном делегациями из Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана и Турции. В Azimut Hotels говорят, что стало больше делегатов из стран постсоветского пространства, Китая и Индии. Основной объем внутренних прибытий, по подсчетам сервиса «Яндекс Командировки», обеспечивают компании из Москвы, Екатеринбурга, Новосибирска, Казани и Сочи.

Александра Мерцалова