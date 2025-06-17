США взяли дипломатическую паузу

США отменили очередную встречу по вопросам нормализации работы дипмиссий. Об этом 16 июня сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, не пояснив, чем именно американская сторона мотивировала это решение. Встреча должна была впервые пройти в Москве, став продолжением первых двух раундов консультаций в Стамбуле, которые в России оценили как плодотворные. Как полагают эксперты, пауза, которую взяла американская сторона, может объясняться тем, что Вашингтон увязывает нормализацию двусторонних дипломатических отношений с прогрессом в украинском урегулировании. Немалую роль может играть и то, что на фоне эскалации на Ближнем Востоке вопрос работы дипмиссий у американской администрации сейчас не в приоритете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О решении американской стороны отменить третий раунд консультаций по вопросам работы дипмиссий России и США стало известно 16 июня. «На сегодняшний день очередная встреча в рамках двусторонних консультаций по устранению раздражителей в целях нормализации деятельности дипломатических представительств обеих стран отменена по инициативе американских переговорщиков»,— сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как позднее узнал «Ъ», США проинформировали российскую сторону об отмене встречи по дипломатическим каналам.

Подробности о том, чем американцы мотивировали это решение, источник «Ъ» не раскрыл, однако дал понять, что в Москве по-прежнему ожидают сигнала из Вашингтона о готовности продолжить консультации по возобновлению работы посольств. В том же духе был выдержан и комментарий Марии Захаровой, которая, сообщая о том, что встреча не состоится, выразила надежду, что взятая американской стороной пауза «не станет слишком длинной».

О том, что договоренности о проведении третьего раунда консультаций российской и американской делегаций имеются, а также о том, что впервые после двух визитов в Стамбул стороны должны встретиться в Москве, сообщил 11 июня в интервью ТАСС посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев. При этом он дал понять, что эти консультации должны будут пройти уже в ближайшее время.

По итогам встреч на турецкой территории 27 февраля и 10 апреля члены делегаций Москвы и Вашингтона договорились проработать ряд предложений, которые они представили тогда друг другу, и к следующему раунду выйти на взаимоприемлемые решения таких проблем, как финансирование дипмиссий, восстановление прямого авиасообщения между странами и возвращение конфискованной в США российской дипсобственности.

Однако вслед за этим в контактах сторон возникла пауза: если между двумя встречами в Стамбуле прошло всего полтора месяца, дату третьей стороны не анонсировали даже спустя два месяца.

Хотя заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков говорил, что прогресс по этому направлению работы все же есть.

И если вначале частота контактов позволяла открыто говорить о том, что Москва и Вашингтон как минимум проявляют интерес к устранению проблем на дипломатическом треке, то в последнее время явных свидетельств того, что у Вашингтона этот вопрос остается в ряду приоритетных, стало меньше.

Как считает старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин, причиной взятой американской стороной паузы может служить целый комплекс внутри- и внешнеполитических факторов. По его мнению, не стоит списывать со счетов ожидание американской стороной прогресса на российско-украинском направлении. По словам эксперта, это одно из базовых условий Дональда Трампа, когда речь идет о восстановлении отношений между Москвой и Вашингтоном. «Решение проблемы, по сути, застопорилось, поэтому Америка взяла паузу»,— констатировал собеседник «Ъ».

Впрочем, еще перед апрельской встречей в Стамбуле в Москве подчеркивали, что украинский конфликт, политические вопросы и вопросы безопасности будут выведены за скобки переговоров. Это подтверждали и американцы. «Украина абсолютно не фигурирует в повестке»,— заявляла в апреле глава пресс-службы Госдепа США Тэмми Брюс.

На интенсивности диалога России и США могла, безусловно, сказаться и эскалация на Ближнем Востоке. «Дональд Трамп даже саммит G7 покидает преждевременно, пренебрегая, по сути, всеми формальностями. Проблематика Украины и России затемнена назревающей войной между Израилем и Ираном. Для США это исторически жизненно важный вопрос»,— резюмировал Павел Кошкин.

Анастасия Домбицкая