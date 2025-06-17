Что рассказал Юрий Ушаков о ПМЭФ-2025 и графике Путина на форуме

С 18 по 21 июня в Петербурге пройдет Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о ключевых участниках и мероприятиях форума, а также про график встреч Владимира Путина на полях ПМЭФ. Главные заявления господина Ушакова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Помощник президента России Юрий Ушаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Что известно о ПМЭФ

В ПМЭФ примут участие 20 тыс. представителей из 140 стран мира.

На ПМЭФ приедут государственные деятели и политики из 50 стран мира, в том числе из Индонезии, КНР, Турции, Венгрии, Белоруссии, Лаоса, Бахрейна, Абхазии, Республики Сербской, ЮАР и др.

На ПМЭФ пройдет более 150 мероприятий, включая деловые форумы ШОС и БРИКС.

Центральным мероприятием ПМЭФ станет пленарное заседание с участием Владимира Путина 20 июня. Президент даст оценку ситуации в политике и экономике.

Бахрейн получит статус страны-гостя ПМЭФ-2025. Делегацию возглавит сын правящего монарха и его советник по нацбезопасности Насер бен Хамад Аль Халифа. Его приезд на ПМЭФ говорит о важности контактов с Россией.

Представители американского бизнеса примут участие в работе ПМЭФ.

Встречи президента на ПМЭФ