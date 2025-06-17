Этно вы не можете

Ежегодный фестиваль культуры и традиций «Русская Тоскания» в Ворсме (Нижегородская область) не состоится из-за угрозы беспилотников, сообщили его организаторы со ссылкой на министерство региональной безопасности. В 2024 году фестиваль отменили из-за финансовых проблем, и областное правительство пообещало бюджетную поддержку, но вместо этого запретило мероприятие «в целях сохранения жизни и здоровья граждан в условиях специальной военной операции». При этом остальные фестивали и массовые мероприятия в Нижнем Новгороде и районах области не отменены. В правительстве пока не комментируют решение по «Русской Тоскании».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деревянная лодка с парусом на фестивале «Русская Тоскания» в Ворсме

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Деревянная лодка с парусом на фестивале «Русская Тоскания» в Ворсме

Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Организаторы ежегодного фестиваля культуры и традиций «Русская Тоскания» сообщили в соцсетях о его отмене и возврате билетов. Мероприятие планировалось провести 19–20 июля на озере Тосканка в Ворсме, однако министерство безопасности Нижегородской области запретило его из-за угрозы беспилотников. Как следует из письма министерства, опубликованного организаторами фестиваля в соцсетях, власти не могут гарантировать безопасность участников гуляний и «недопущение атак с применением беспилотных летательных аппаратов на объектах с массовым скоплением граждан высокой плотности». «В целях сохранения жизни и здоровья граждан в условиях специальной военной операции, с учетом мнения заинтересованных ведомств, проведение мероприятия в 2025 году не разрешается», — отмечается в документе.

Фестиваль «Русская Тоскания» проводится в Павловском округе с 2015 года и объединяет ремесленников, коллективы народных песен и реконструкторов. На фестивале работают ярмарки мастеров, выставки старинного оружия и доспехов, устраивают разные мастер-классы для взрослых и детей и богатырские забавы. Участников фестиваля развлекают артисты и скоморохи, детям рассказывают былины и сказки, можно пообщаться с разными домашними животными. Отличительной чертой «Русской Тоскании» являются парад лодок «Русская регата» и костюмированный SUP-фестиваль: участники наряжаются сказочными персонажами, оформляют лодки в былинном стиле и катаются по озеру Тосканка вокруг Свято-Троицкого Островоозерского монастыря, расположенного на острове.

В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии коронавируса, а в 2021–2022 годах — в связи с работами по благоустройству территории вокруг Тосканки. В 2023 году «Русскую Тосканию» провели, а в 2024-м сначала отменили из-за нехватки финансирования, а затем провели в формате ярмарки.

Как писал «Ъ-Приволжье», организаторы сослались на отсутствие дополнительной поддержки, без которой сочли невозможным «понизить планку мероприятия». Однако решение вызвало широкий общественный резонанс, и ярмарка состоялась. Тогда правительство Нижегородской области пообещало фестивалю финансовую поддержку в 2025 году, назвав «Русскую Тосканию» «знаковым событием для региона».

Впрочем, бюджетной поддержки организаторы фестиваля, по их заявлениям, так и не дождались и решили продавать билеты. «Так как фестиваль в этом году не получил грантовой, а также другой поддержки, то эта мера была вынужденной», — объяснили они и добавили, что выручка с билетов пошла бы «не в карман жадным организаторам, а лишь немного покрыла бы расходы на проведение мероприятия». В частности, на оплату сценического оборудования, райдеры артистов, организацию творческих зон и меры «той самой пресловутой безопасности». Для гостей готовили выступление групп из Москвы, Сочи и Санкт-Петербурга, а также местных коллективов и детских театров. «Мы действительно не понимаем причину, почему именно наш мирный фестиваль русской культуры и традиций показался небезопасным и получил запрет на проведение, в то время как десятки открытых мероприятий, фестивалей и многотысячных концертов проходят в области», — посетовали организаторы.

Вместе с тем другие массовые мероприятия в Нижегородской области в связи с угрозой беспилотников и периодическими атаками на регион не отменены.

В том же Павловском округе в июле запланирован возрожденный музыкальный фестиваль «Берег Маугли» с участием известных рок-групп, в Борском округе — крупный фестиваль «Смысл». В мае в Нижнем Новгороде прошел традиционный ежегодный полумарафон «Беги, герой», в нем участвовали около 20 тыс. человек, а в июле планируется массовый заплыв через Волгу X-Waters с традиционно большим количеством участников. В июне в Большом Болдино прошел второй фестиваль искусств «Пушкин без границ», на ближайшие выходные в Володарском округе запланирован 12 межрегиональный фестиваль народной культуры «Фролищенские гостебы», а 28 июня стартует международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая хохлома» в Семенове.

В областном правительстве оперативно не ответили на запрос «Ъ-Приволжье» о запрете «Русской Тоскании». Добавим, в апреле сбитый беспилотник повредил ограду частного дома в Павловском округе. Взрывная волна повредила элементы обшивки фасада и оконную раму, а также оставила несколько следов от осколков на крыше.

Владимир Зубарев