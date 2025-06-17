Экс-премьера Франции Фийона приговорили к 4 годам тюрьмы условно

Апелляционный суд Парижа приговорил экс-премьера Франции Франсуа Фийона к четырем годам лишения свободы условно по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Об этом сообщило AFP со ссылкой на заявление суда. Экс-премьера также обязали выплатить штраф в размере 375 тыс. евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Франсуа Фийон

Фото: Benoit Tessier / Reuters Франсуа Фийон

Фото: Benoit Tessier / Reuters

«Апелляционный суд приговорил (Франсуа.— "Ъ") Фийона к четырем годам лишения свободы условно, штрафу в размере 375 тысяч евро и невозможности избираться в органы власти в течение пяти лет»,— говорится в сообщении агентства.

Франсуа Фийон занимал пост премьер-министра Франции в 2007–2012 годах. Его имя связано с «Пенелопагейтом» — скандалом, который разразился в разгар президентской предвыборной гонки 2017 года, в которой экс-премьер участвовал как кандидат от правых. Тогда в сатирическом журнале Le Canard enchaine вышла публикация о фиктивной должности супруги Франсуа Фийона в парламенте. В тексте статьи утверждалось, что она долгие годы получала зарплату как помощник своего мужа-депутата, но в действительности там никогда не работала.

Перед первым туром президентских выборов в отношении Франсуа Фийона было возбуждено уголовное дело. Во второй тур он не прошел. В мае 2022 года Франсуа Фийон был приговорен Апелляционным судом Парижа к четырем годам лишения свободы, в том числе к одному году реального заключения. В апреле текущего года Парижский апелляционный суд уточнил меру наказания для бывшего премьер-министра Фийона. Отставной политик был освобожден от отбытия реального наказания.

Подробнее о деле Франсуа Фийона — в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая